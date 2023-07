Hivernage: Les conditions favorables pour l’installation de la pluie à Dakar (Prévisionniste)

Les conditions sont favorables pour l’installation des pluies à Dakar, dans la deuxième quinzaine de ce mois de juillet, a indiqué vendredi, le chef de service climatologie de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM), Diabel Ndiaye, informe l'"Aps".



" Pour les perspectives, les conditions sont favorables pour l’installation des pluies à Dakar dans la deuxième quinzaine de ce mois de juillet ’’, a dit M. Ndiaye, dans un entretien accordé à l’"APS".



Le phénomène El Nino a comme conséquence un démarrage timide de la saison, avec des pauses pluviométriques prolongées dans des localités de Dakar et ses environs, a-t-il expliqué.



Cette année, a-t-il poursuivi, ce phénomène est conjugué à un réchauffement de l’Océan Atlantique.



‘’ Cela a comme incidence une lente remontée du Front inter tropical (FIT), qui fait que toutes les localités centre-ouest, ouest dont Dakar et nord-ouest tardent à recevoir des pluies par rapport au reste du pays ’’, a-t-il encore soutenu.



Il a expliqué que le phénomène El Nino est conféré à un réchauffement de l’Océan pacifique.



Toutefois, il a précisé que » pour le moment, on ne peut pas encore parler de retard à Dakar, car l’installation de la saison dans cette partie intervient en moyenne durant la dernière décade de juillet ».



‘’ En 2022 , a-t-il rappelé, on a connu une installation très précoce de l’hivernage sur le pays, à la fin du mois de mai mais Dakar avait reçu ses premières pluies en mi-juillet ’’.