Hivernage difficile, accidents mortels, tensions politiques…les Saltigués parlent ! Les prédictions des Saltigués pour cette année ne sont pas très reluisantes. Réunis hier soir au centre Malango de Fatick, Koromack Faye et ses camarades n’ont pas vu que des bonnes choses pour le Sénégal ces prochains mois.

Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Juin 2019 à 10:23 | | 0 commentaire(s)|

Ils ont, en effet, prédit un hivernage pas très pluvieux. Les Saltigués ont annoncé également de nombreux accidents mortels sur les routes, ainsi que des tensions politiques à venir.



La vie politique déjà en ébullition avec le scandale du pétrole et du gaz, devrait, en effet, être davantage mouvementée. Et des tensions sont à venir selon les Saltigués.



Toutefois, les prédicateurs de Malango ont recommandé de nombreux sacrifices pour conjurer ces mauvais sorts, dont des bœufs à immoler.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos