Hold-up avec arme à feu, en plein jour, à Gibraltar : Les quatre malfrats arrêtés par la police, moins de 48 heures après les faits !

Le quartier de Gibraltar a été le théâtre, le mardi 12 avril, d’un hold-up pour le moins spectaculaire et en plein jour. La victime, un commerçant chinois, a été délestée d’un sac contenant la rondelette somme de 23 millions FCfa devant sa maison dans ledit quartier. En effet, en garant son véhicule devant sa maison, le commerçant a laissé sur la chaise avant le sac contenant l’argent. Un fait qui n’a pas échappé à deux individus qui rôdaient dans les parages, raconte-t-on dans "Le Témoin".



Soudain, l’un des malfrats, masqué, a sorti une arme à feu et tiré un coup qui a fait voler la vitre en éclats. Le malfrat qui avait probablement suivi depuis longtemps le commerçant, s’empare du sac et rejoint, en un éclair, un acolyte qui l’attendait à bord d’un scooter. La moto démarre en trombe et les deux lascars s’évanouissent dans la nature. Ou plutôt croyaient s’être fondus dans la nature. Car, c’était compter sans la perspicacité et le professionnalisme des redoutables limiers de la police nationale, qui ne tardèrent pas, en se déportant sur les lieux, à identifier un des cambrioleurs, à l’aide des témoignages de personnes présentes sur les lieux au moment des faits et des images de vidéosurveillance du magasin Auchan et de la caméra du commerçant chinois. Il se fait appeler Laye Thiam et, est un voleur multirécidiviste.



Sans désemparer, dans la nuit du mercredi 13 au jeudi 14 avril 2022, les policiers procèdent à l’interpellation du sieur Souleymane Dione dit Julot, propriétaire de la moto qui a servi au vol. L’engin à deux roues a été saisi dans la foulée. Le troisième malfaiteur, qui a pris une part active au vol, ne tardera pas à être identifié. Il s’agit d’un certain Mamadou Diop dit Djiby, âgé de 45 ans et domicilié à la rue 1, de la Médina. Il est également un récidiviste et aurait déjà un visa pour voyager en France.



La police lance une opération de localisation du téléphone du malfrat et envoie une opposition de sortie à l’aéroport, où le délinquant sera interpellé. Il balance un autre acolyte, Babacar Ndiaye, mécanicien de son état, âgé de 35 ans et domicilié à la rue 17 x 22. Cueilli ce jeudi par les enquêteurs, ce dernier passe rapidement aux aveux et sort un premier montant de 500 000 FCfa, avant de finir par indiquer sa planque, un enclos de moutons situé à la rue 23 x 26 du quartier de Medina. Dans cette planque, il sera trouvé un autre montant de 5,5 millions FCfa. La bande constituée de 4 malfaiteurs, n’en serait pas à son premier coup. L’enquête se poursuit. En attendant son aboutissement complet, un grand bravo aux hommes du Général de police Seydou Bocar Yague !