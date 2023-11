Hommage à Abdourahmane Dièye : Un parcours exceptionnel ! Abdourahmane Dièye, dont le nom est synonyme d'engagement, de dévouement et de succès, a marqué de son empreinte la Douane sénégalaise et le pays tout entier. Aujourd'hui, nous souhaitons rendre hommage à ce dirigeant exceptionnel qui, après une carrière honorable, passe le relais à Mbaye Ndiaye, en tant que Directeur général de la Douane sénégalaise.



Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Novembre 2023 à 21:50 | | 0 commentaire(s)|

Le parcours académique d'Abdourahmane Dièye est impressionnant. Après avoir décroché son baccalauréat avec mention assez bien en 1995, il a poursuivi ses études avec une maîtrise en sociologie des organisations à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, obtenant la mention très bien en 2000. Il a également réussi le difficile Brevet de l’École Nationale d’Administration en régie économique et section des douanes en 2003, décrochant la mention Bien. Sa soif d'apprendre ne s'est pas arrêtée là, puisqu'il a obtenu un master 2 en politique et négociations commerciales à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar en 2010, toujours avec la mention Bien.



Au-delà de ses réussites académiques, Abdourahmane était un polyglotte compétent en anglais et en français, un atout inestimable dans le monde des douanes, où les relations internationales jouent un rôle crucial. Son engagement pour l'apprentissage et le perfectionnement continu, s'est également traduit par l'obtention de plusieurs certifications dans les domaines du commerce et des douanes.



Son parcours professionnel est tout aussi impressionnant. Abdourahmane Dièye a gravi les échelons de la Douane sénégalaise, avec une détermination inébranlable. Il a débuté sa carrière en tant qu'inspecteur stagiaire en 2003, puis a occupé divers postes de responsabilité, notamment chef des sections du bureau des douanes de Dakar Yoff (2004-2007), chef des sections du bureau des douanes de Dakar Port Nord (2009-2010), chef du bureau des douanes de Dakar Yoff (2010-2012), chef de visite du bureau des douanes Dakar Port Sud (2012-2015), et chef de bureau des douanes de Dakar Port Nord (2015-2018). Son ascension a culminé avec sa nomination en tant que Directeur Régional Ouest des Douanes en 2019, avant de devenir le Directeur général de la Douane Sénégalaise en 2020.



Au-delà de ses réalisations professionnelles impressionnantes, Abdourahmane Dièye est décrit par ses pairs comme un dirigeant très compétent, ouvert et travailleur. Il incarne l'honnêteté et le respect, tant au sein de son équipe que parmi les citoyens sénégalais. Sa contribution exceptionnelle à la douane et son dévouement à servir son pays, laissent une marque indélébile.



Aujourd'hui, alors qu'il passe le flambeau à Mbaye Ndiaye, nous reconnaissons et célébrons la carrière remarquable d'Abdourahmane Dièye, un homme dont l'intégrité, le professionnalisme et le leadership, ont laissé un impact durable sur la Douane sénégalaise et la nation dans son ensemble. Son héritage continue d'inspirer et de guider ceux qui le suivent, dans la voie du service public exemplaire.



Les résultats des liquidations douanières affichées par le système Gaïndé en 2021, ont été impressionnants, atteignant un total de 1176 milliards de FCfa. Cette performance a marqué une augmentation significative par rapport à l'année précédente, où les liquidations s'étaient élevées à 1020 milliards de FCfa en 2020, soit une hausse de 156 milliards FCfa. Ces chiffres témoignent de résultats tout à fait remarquables dans le domaine douanier.



( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook