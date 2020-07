Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Hommage à Cheikh Sadibou Fall: Mouhamadou Makhtar Cissé, Ministre du pétrole et des Energies, attristé salue la mémoire de son ancien patron Rédigé par leral.net le Mardi 21 Juillet 2020 à 22:26 | | 0 commentaire(s)| Le Ministre du pétrole et des Energies, Mamadou Makhtar Cissé rend un hommage vibrant à l'ancien Ministre de l'Intérieur, Cheikh Sadibou Fall, rappelé à Dieu. Décès survenu ce matin à Bordeaux. L’ex-maire de Point E et Ambassadeur du Sénégal en Italie fut son ancien patron, en tant que Ministre de la pêche.



Ainsi, le Ministre du pétrole et des Energies, très attristé et affecté par la disparition de son ancien patron reconnaît la dimension de l’homme qui était un éminent intellectuel, un politique engagé d’une très grande humilité.



« Je rends hommage à un homme serviable très rigoureux, travailleur acharné. Le défunt était un infatigable dans l’accomplissement de sa mission étatique. C’était un modèle, une référence et un symbole de la générosité », a témoigné le Ministre du pétrole et des Energies, Mouhamadou Makhtar Cissé.



Mouhamadou Makhtar Cissé, éploré, présente ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt et prie pour le repos de son âme.





Accueil Envoyer à un ami Partager