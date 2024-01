Hommage à Diaga / Fatou Kine Diouf : Une référence pour toutes les femmes

Ma dernière rencontre avec Kiné Diouf, remonte au 12 octore 2023. Je faisais partie des membres de la délégation dépêchée par le Président Abdoulaye Wade et le candidat Karim Wade, pour lui présenter les condoléances du PDS, suite au décès de sa fille Moumy. Partageant avec elle, son amour immense pour le prophète Mohamed, paix et salut sur lui, je retiens d’elle, une femme stoïque, profondément croyante et digne dans la douleur. Au moment de prendre congé d’elle, je lui fis part des relations que son défunt père entretenait avec le mien et de me dire : « sama domou baye nga !».



Fervente musulmane, tu l’étais de par ton comportement exemplaire et tes nombreuses actions de bienfaisance faites dans la discrétion la plus totale.



Les témoignages sont unanimes : Brave, détachée des futilités de ce bas monde, d’une générosité sans commune mesure, pieuse, courtoise, discrète, d’une humilité exquise, épouse attentionnée, mère aimante, les qualificatifs ne manquent pas pour décrire cette belle âme, cet ange dirai-je, partie trop tôt. Heureusement, qu’elle emporte avec elle, les bénédictions de son mari, de ses parents et de ses semblables, qu’elle a tant aidés avec désintéressement .



Elle symbolisait à elle seule, toutes les valeurs sénégalaises qui, à l’heure actuelle, sont à l’épreuve de la désuétude. Le Sénégal perd assurément, l’une de ses plus dignes filles.



J’invite les femmes et les jeunes, à s’inspirer de cette dame de cœur, dont la courte vie aura été très utile à sa communauté .



Je présente mes condoléances attristées à l’artiste wally Seck et à tous les membres de sa famille .Vu l’éducation qu’elle a inculquée à ses enfants , je ne doute pas un seul instant, qu’ils sauront faire preuve de foi pour traverser cette rude épreuve. Qu’Allah et son bien-aimé prophète Mohamed, paix et salut sur lui, t’ouvrent grandement les portes du Paradis firdaws.













Marie Bâ Aïdara

Economiste/Ecrivain

Ancien Ministre

