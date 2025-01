Hommage à Mademba Sock et Mansour Cama

La Caisse de Sécurité Sociale a baptisé deux de ses agences qui vont porter les noms du défunt syndicaliste Mademba Sock et Mansour Cama, deux figures éminentes du monde du travail. Les cérémonies sont prévues aujourd’hui dans la matinée à l’agence de la VDN qui s’appellera « agence feu Mansour Cama », ancien président de la CNES et celle de Pikine-Guédiawaye au nom de feu Mademba Sock, ancien président du Conseil d'Administration de la CSS.



Selon la note du CSS, ces deux personnalités ont marqué de manière indélébile le secteur de la protection sociale, en y apportant un engagement sans faille et un dévouement exemplaire. Leurs contributions ont également été déterminantes dans le développement de notre économie et le renforcement du tissu social.

L'As