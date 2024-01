Hommage à Mme Marie Catherine Codou Ndiaye, grande sœur du Ministre Pape Samba Diop, décédée le 9 janvier 2024, à l'hôpital Principal de Dakar En ce jour douloureux du 9 janvier 2024, une triste nouvelle a frappé le cœur de Pape Samba Diop, le Ministre chef de cabinet adjoint, avec le décès de sa grande sœur, Madame Marie Catherine Codou Ndiaye, affectueusement surnommée Cocotte. En ces moments difficiles, il est important de rendre hommage à un homme exceptionnel, reconnu pour sa loyauté, sa disponibilité et son dévouement envers le Président Macky Sall.



Parcours et engagement de Pape Samba Diop



Pape Samba Diop s'est toujours distingué par son engagement sans faille, au service de la nation sénégalaise. En tant que Ministre chef de cabinet adjoint, il a joué un rôle clé dans le soutien et l'accompagnement du Président Macky Sall. Sa loyauté envers le chef de l'État, a été une constante tout au long de son parcours politique, témoignant ainsi de son dévouement inébranlable envers les idéaux et les missions qui lui sont confiés.



Un homme loyal et disponible



La loyauté de Pape Samba Diop ne se limite pas à sa vie professionnelle, mais s'étend également à sa vie personnelle. Dans ces moments difficiles, suite à la perte de sa grande sœur, sa loyauté envers sa famille et ses proches se manifeste par son soutien inconditionnel et sa présence réconfortante. Il incarne ainsi les valeurs de solidarité et d'unité, montrant que même dans l'adversité, il reste un roc sur lequel on peut compter.



Un soutien précieux pour le Président Macky Sall



Pape Samba Diop n'est pas seulement un homme loyal envers sa famille, mais également envers le Président Macky Sall et son gouvernement. Sa disponibilité constante et son engagement sans faille, ont contribué à renforcer l'efficacité de l'administration. Son rôle en tant que Ministre chef de cabinet adjoint, ne se limite pas à des responsabilités protocolaires, mais démontre une implication profonde dans la concrétisation des objectifs du Président.



En ces moments de deuil, la nation sénégalaise se joint à Pape Samba Diop, pour lui offrir son soutien et ses condoléances. Sa loyauté, sa disponibilité et son dévouement ,sont des qualités qui méritent d'être célébrées et saluées. Pape Samba Diop demeure un exemple inspirant de service public et d'intégrité, et son engagement envers le Président Macky Sall, ne fait que renforcer sa place au sein de la vie politique du Sénégal. En lui exprimant notre profonde sympathie, nous reconnaissons et honorons un homme exceptionnel qui, même dans l'adversité, continue de montrer une force et une dignité remarquables.

