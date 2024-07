100 premiers jours de Diomaye et Sonko : «Ils ont un projet, mais pas un programme», Papa Demba Thiam, économiste Il demeure indulgent envers le régime de Bassirou Diomaye Faye. L'économiste Papa Demba Thiam observe que c’est « la première fois » que des dirigeants font preuve d’humilité en déclarant « qu’ils sont venus pour apprendre et qu'ils sollicitent des compétences pour développer le pays ». Il a salué l’approche des nouvelles autorités qui organisent des rencontres pour examiner les stratégies de développement du pays. M. Thiam est persuadé que des inspecteurs des impôts et du Trésor ne peuvent, à eux seuls, développer ce pays

. « Un projet est un concept politique. Aujourd’hui, il doit être travaillé pour devenir opérationnel. Ce sont des produits du système qui, via l’ENA (École nationale d’administration), représentent l’élite. Cependant, ce sont des inspecteurs et non des stratèges du développement », a-t-il souligné.

Cependant, Papa Demba Thiam ne fait pas partie de ceux qui pensent que le projet de Diomaye et Sonko n’existe pas. « Un projet n’est pas un programme. Ils ont un projet, mais il doit être transformé en une stratégie de mise en œuvre », a insisté l’économiste. « Si ceux qui sont actuellement en place ne prennent pas garde, ce qui arrive au Kenya nous arrivera », a averti Papa Demba Thiam, prônant une volonté politique du nouveau régime.



« J’avais dit sous Macky Sall que si la pauvreté n’était pas prise en charge, le pouvoir serait dans la rue. Nous avons voté pour évincer Macky Sall. Si ceux qui sont en place aujourd’hui ne comprennent pas cela, ce qui arrive au Kenya nous arrivera », avertit le consultant en gestion de projets et management. Il attend toujours l’orientation de la politique de Diomaye Sonko.



Selon lui, le Sénégal doit s’appuyer sur « une élite et un nouveau modèle de pensée conformes aux aspirations de notre peuple ». S’il admet que le gouvernement vient de « prendre ses marques », le spécialiste du développement des chaînes de valeur relève des incohérences dans la « composition organique du gouvernement dès le départ ».



Il déclare : « J’espère que c’est un gouvernement provisoire. Par exemple, le ministère du Tourisme et de l’Artisanat est une reproduction tautologique. L’artisanat est la base de l’industrialisation, qui est une production de masse. »

