Hommage à Papa Massamba Sarré

Son excellence, l'ancien ambassadeur Massamba Sarré, est une figure emblématique de la diplomatie sénégalaise.



Sa disparition laisse un vide immense dans nos cœurs et dans l’histoire de notre nation.



Papa Massamba Sarré était plus qu’un diplomate ; il était l’incarnation du devoir accompli, l'un des pionniers qui ont tracé les lignes de la diplomatie sénégalaise. Sa carrière, riche en leçons de vie et en conquêtes, est un exemple à suivre pour les générations futures.



Il a élevé notre diplomatie à partir d’une presque table rase, avec une ingéniosité et une abnégation sans précédent.



Dans la grande salle de conférence du ministère des Affaires étrangères, où était célébrée la présentation de son ouvrage autobiographique, ses pairs et les personnalités publiques, ont exprimé l'estime et l'admiration qu'ils lui portaient, je les cite :



Feu, le Premier ministre Mahammed Dionne, son gendre, a témoigné de l’impact profond qu'il a eu sur sa vie, le décrivant comme un tournant décisif après la perte de son père.



L’ambassadeur Ibrahima Kaba, ancien ministre-conseiller à Paris, a rappelé les défis surmontés par Massamba Sarré et les autres pionniers de la diplomatie sénégalaise.



Ils ont travaillé avec une détermination et un dévouement exceptionnels pour bâtir les fondements de notre présence internationale.



Massamba Sarré nous a laissé un héritage précieux à travers ses mémoires, «Massamba Sarré, De Ngalick à Paris : aux premières heures de la diplomatie sénégalaise ». Ce livre est un témoignage vivant de son engagement et de sa passion pour le service public. Il nous arrive à un moment où nous avons besoin de rappeler les valeurs de devoir, de résilience et de vision qui ont guidé sa vie.



En ces moments de deuil, nous nous souvenons de ses valeurs humaines, de sa générosité et de son sens de la famille. Il a été un mentor, un guide et un père pour beaucoup de jeunes.



J'exprime ma compassion et mes condoléances à sa fidèle et dévouée épouse, sa proche, sa conseillère et à ses enfants.



Que son esprit continue de nous inspirer et de nous guider sur le chemin de la droiture, de la construction d’un Sénégal plus fort et plus uni.



En dépit de la délicatesse des rapports entre les diplomates et les Sénégalais de l'extérieur, il m'a été donné maintes fois, l'occasion de recueillir de ces derniers des témoignages très élogieux à son profit, dès lors qu'ils découvrent nos liens de parenté.



Pour la famille Sarré, il constitue un modèle, une source de fierté.



Fervent musulman, courtois et humble, il était un rat des mosquées, dont il a construit et équipé plusieurs et un assistant infatigable des daaras.



Il ne s'est pas contenté d'effectuer plusieurs pèlerinages à la Mecque, mais y a envoyé la quasi-totalité de ses frères, sœurs, cousins, cousines et même, de simples concitoyens.



Repose en paix, Papa et qu'Allah t'ouvre les portes du paradis janatul Firdawsi.



Ta mémoire vivra à jamais dans nos cœurs et dans l’histoire de notre pays.