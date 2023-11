Hommage à Serigne Diagne de Dakaractu : Un pilier de la presse en ligne sénégalaise, qui Laisse un héritage durable Nous tenons à rendre hommage à Serigne Diagne, un journaliste sénégalais de renom, né à Dakar le 1er septembre 1980. Il a contribué de manière significative, au paysage médiatique sénégalais et a laissé une empreinte durable dans le domaine du journalisme et de l'information en ligne.



Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Novembre 2023 à 08:00 commentaire(s)|

Serigne Diagne a débuté sa carrière en tant qu'informaticien, mais il a rapidement trouvé sa voie dans le monde du journalisme. Il a été le rédacteur en chef du journal sénégalais "24 heures chrono" et a également occupé le poste de directeur de publication du magazine "Senactu". Son engagement dans le journalisme, l'a conduit à travailler aux côtés de Yerim Seck, qui lui a vendu ses actions, témoignant de sa passion et de son dévouement envers ce secteur.



Serigne Diagne a joué un rôle clé dans l'évolution des médias en ligne, contribuant à la révolution de la vidéo sur les sites internet, notamment avec des initiatives telles que Salam Fall sur "Seneweb". Son travail a eu un impact positif sur la manière dont les informations sont diffusées et consommées au Sénégal.



Au fil du temps, Serigne Diagne a élargi son horizon, en se lançant dans le domaine de l'immobilier, montrant ainsi sa polyvalence et sa capacité à s'adapter à de nouveaux défis.



Le 1er juillet 2011, Serigne Diagne a été l'un des fondateurs du site d'informations générales "Dakaractu", qui a continué de se développer et de prospérer sous sa direction. Cependant, le 6 novembre 2023, il a pris la décision de céder la direction du groupe à Ndèye Maty Diagne, une journaliste expérimentée, spécialisée dans les médias en ligne.



Cette transition témoigne de la vision de Serigne Diagne, qui a choisi de promouvoir la jeunesse, en laissant la place à une nouvelle génération de leaders du journalisme. C'est un geste louable qui reflète son engagement envers le développement continu du paysage médiatique sénégalais.



"Dakaractu" s'est imposé comme une plateforme médiatique incontournable au Sénégal, servant de source d'information fiable et influente pour le pays et sa diaspora. Nous adressons nos sincères félicitations à Ndèye Maty Diagne pour sa nomination en tant que nouvelle Directrice de la publication du site Dakaractu.com. Nous souhaitons à Serigne Diagne, le meilleur dans ses futurs projets, et nous reconnaissons l'impact durable qu'il a eu sur le journalisme sénégalais.

