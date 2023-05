Hommage à feu Abdoulaye Ndiaye, Inspecteur du Trésor de Classe exceptionnelle

Acrostiche pour un homme d'exception







Aucun homme, de son vivant, ne l'a égalé dans son domaine



Bien né, bien formé, il s'est toujours inscrit dans l'excellence



Doté d'une intelligence rare, altruiste jusqu'à l'extrême



On ne pouvait ignorer son empreinte là où il est passé



Un personnage d'une personnalité et d'une aura rares





La famille, sa galaxie et son pays toujours en bandoulière, où qu'il fût.



Avec une générosité à l'excès, le cœur sur la main



Y voir autre chose qu'un don de soi, serait ne pas connaître l'homme



Enfant du Saloum, il a toujours honoré ses parents



Ne lorgnant pas les lambris dorés, il a toujours gardé sa dignité



Digne descendant d'une noble famille, il n'a jamais baisse la tête



Imperturbable face aux événements et aux éléments



Admirable dans sa tenue et dans son attitude, quel que soit l'endroit



Yaye Ami, Awa, Sophie, Abou , vos frères et sœurs, levez la tête



En vôtre digne père, les vertus qui peuvent servir de viatique à toute une Nation





Wagane Faye

Professeur d'anglais

Neveu et Disciple