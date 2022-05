Homme «surpris» avec une fillette de 03 ans à Sacré-Cœur : le mis en cause reste suspendu au certificat médical L’homme qui aurait été surpris sur une fillette de 3 ans, dans la soirée du jeudi, reste suspendu au résultat du certificat médical. Pour le moment, il est encore entre les mains des enquêteurs de la police de Dieuppeul. Bes Bi

L’homme embarqué par la police de Dieuppeul dans la nuit du jeudi 12 mai, pour «avoir été surpris avec une fillette de 3 ans» à Sacré-Cœur, près de la brioche dorée, n’est pas encore fixé sur son sort. Il reste suspendu au certificat médical qui sera délivré par le médecin qui va consulter sa présumée victime.



En effet, c’est le vendredi matin que la mère de la fillette a reçu une réquisition, pour aller faire consulter cette dernière. Une consultation à l’issue de laquelle, il lui sera remise un certificat médical, lequel pourra déterminer s’il s’agit réellement de viol, d’attouchement sexuel ou si la fille est toujours intacte.



Ce sésame est en réalité, le seul document qui peut incriminer ou laver de tous soupçons, le mis en cause qui est retenu pour le moment par les hommes du nouveau commissaire Sow, pour nécessité d’enquête. Il faut à ce propos signaler, que le jeune homme qui est âgé d’une trentaine d’années, a nié les accusations qui pèsent sur lui, selon nos sources. Et il faut dire qu’il a un soutient de taille, en la personne de la mère de sa présumée victime.



En effet, nous indique toujours notre source, la jeune dame a pris la défense du mis en cause qui est un proche parent. Selon elle, c’est elle-même qui a demandé à ce dernier d’accompagner sa fille qui voulait aller aux toilettes pour uriner.



D’ailleurs, c’est le jour même des faits, qu’elle a commencé à prendre le parti du jeune homme, en demandant aux riverains du quartier de ne pas appeler la police. Mais malgré tout le sieur a été bien malmené par les riverains, avant l’arrivée des policiers qui l’ont embarqué illico presto. La jeune mère de famille a d’ailleurs été aperçue ce vendredi matin dans les locaux de la police de Dieuppeul, en compagnie de la fillette.



Habillée en robe rose avec un air innocent, la petite tenait fermement la main de sa mère, là où le présumé mis en cause a été aperçu dans la chambre de sureté. Mais en attendant, l'enquête se poursuit.

