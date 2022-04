Hôpital Amadou Sakhir Mbaye / Oumar Sow: "j'ai perdu mon bébé et ma femme en quelques heures" Dans un ouolof approximatif au bout du fil, le vieux Oumar Sow, berger de son état balance: "mon épouse a accouché dans cet hôpital. Mon bébé est décédé le matin, mon épouse dans l'après-midi", a-t-il révélé au reporter de Leral.

Après le tragique décès de Astou Sokhna le 1er avril dernier dans l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga, certaines victimes ou proches d'elles ont manifesté le besoin de dénoncer les faits.



Oumar Sow qui habite les villages environnants de Keur Momar Sarr cède la parole à son neveu qui était en Allemagne. Ce dernier dénonce avec la dernière énergie qui les faits qui ont amené la mort de sa tante et de son bébé.



Bébé disparu, tante décédée



"Ce sont des moments difficiles que vit mon oncle en ce moment d'autant qu'il a perdu deux êtres chers. Dans la journée, son épouse a été admise au bloc pour une opération de césarienne. On lui annonce que le bébé n'a pu être sauvé et ce qui est aberrant, jusqu'au moment où on vous parle, on n'a pas revu le bébé. Ils ne l'ont pas rendu, ce que je trouve inexplicable. Dans l'après-midi, son épouse meurt. ET on lui a fait payer des factures très, très chères. Il a fallu qu'il vende tout son cheptel pour faire face", regrette ce dernier.



