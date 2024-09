Hôpital Fann: Un différend entre deux médecins, impacte le service de cardiologie

Un problème crypto-personnel et d’égo entre le chef du service de cardiologie de Fann et un de ses agents accusé d’insubordination, pollue l’atmosphère depuis quelques temps, dans ce milieu hospitalier, a rapporté, hier, Rfm. Une situation qui, si on n’y prend garde, risque d’avoir des dégâts collatéraux, déjà qu’elle a commencé à créer un ralentissement des activités. Pourtant, depuis le 13 septembre dernier, une source sanitaire avait lancé l’alerte sur "Seneweb", en portant à l’attention du public, les risques qu’encourent les malades victimes d’infarctus du myocarde ou de crise cardiaque.



Selon la même source, ce problème qui dure depuis bientôt deux mois, est consécutif à une altercation entre les deux médecins. Le Syndicat autonome des médecins du Sénégal (Sames/Fann) et le Saes/Fmpos sont en train de se mobiliser pour contraindre le chef de service de cardiologie de Fann, la Direction de l’hôpital, le ministère de la Santé et les autorités universitaires, à résoudre cette situation gravissime.











Bes bi