Hôpital Ndamatou de Touba : Sans ambulance depuis plus de deux ans, une demande pressante aux autorités

Selon plusieurs témoignages du personnel soignant et des usagers, la situation est devenue critique.

« Aujourd’hui, nous sommes contraints de transporter les malades dans des véhicules personnels ou de dépendre des ambulances des centres de santé voisins. C’est inacceptable et dangereux », s’indigne un infirmier de l’établissement.



Cette absence de moyens de transport médicalisé entraîne des retards considérables dans l’évacuation des patients vers d’autres structures mieux équipées, notamment pour les cas nécessitant une prise en charge rapide.



Les risques sont considérables. Un médecin de l’hôpital explique : « Certains patients doivent être stabilisés avant d’être transférés, mais dans une voiture ordinaire, on ne peut ni surveiller leurs constantes vitales ni leur administrer les soins nécessaires en toute sécurité ».



Un hôpital en difficulté face à une demande croissante



L’Hôpital Ndamatou occupe une place stratégique dans le dispositif sanitaire de Touba. Situé en plein centre-ville, il accueille chaque jour des centaines de patients issus de différents quartiers et des localités environnantes. Avec l’augmentation de la population et des besoins médicaux croissants, l’absence d’ambulances complique davantage le fonctionnement de l’établissement.



« Nous avons des urgences obstétricales, des accidents, des cas de maladies graves… Comment peut-on imaginer un hôpital de cette envergure sans ambulance ? », s’interroge un responsable administratif.



Des évacuations médicales sous haute tension



L’absence de véhicules adaptés compromet la prise en charge des cas critiques. Les patients victimes d’accidents de la route, de crises cardiaques ou d’autres urgences nécessitant une intervention rapide, sont les plus exposés.



Un proche d’un patient témoigne : « Mon frère a fait un malaise et devait être évacué à l’hôpital Matlaboul Fawzayni. Faute d’ambulance, nous avons dû l’installer dans un taxi, sans équipement médical, avec tous les risques que cela implique. Heureusement qu’il a survécu, mais combien d’autres n’ont eu pas cette chance ? ». Les médecins et infirmiers dénoncent une situation qui met leur travail en péril.

« Nous avons les compétences pour sauver des vies, mais sans moyens logistiques, notre mission devient impossible. Il est frustrant de voir des patients en détresse et de ne pas pouvoir agir efficacement », regrette un urgentiste.



Un appel pressant aux autorités et aux bonnes volontés



Face à cette crise, le personnel médical, les patients et leurs familles lancent un appel pressant aux autorités sanitaires, aux partenaires du secteur médical et aux mécènes. « Nous ne demandons pas du luxe, juste une ambulance aux normes, pour assurer la sécurité des malades », insiste un représentant du personnel.



Plusieurs tentatives ont été faites pour alerter les autorités compétentes, mais jusqu’à présent, aucune solution concrète n’a été apportée. Les habitants de Touba, conscients des enjeux, expriment également leur inquiétude.



« L’hôpital Ndamatou est une structure essentielle. Nous ne pouvons pas continuer ainsi, il faut une réaction rapide », déclare un leader communautaire.



Une situation qui ne peut plus durer



Si aucune mesure n’est prise rapidement, les conséquences pourraient être dramatiques. « Ce problème dure depuis plus de deux ans. On parle ici de vies humaines, pas d’un simple dysfonctionnement administratif », rappelle un médecin. En attendant une réponse des autorités, le personnel hospitalier et les familles de patients vivent dans l’angoisse permanente.



« À chaque nouvelle urgence, nous nous demandons comment nous allons faire. Il est temps que les décideurs prennent leurs responsabilités », martèle un infirmier. Les regards sont désormais tournés vers les autorités sanitaires et les donateurs potentiels. L’acquisition d’une ambulance moderne n’est pas un luxe, mais une nécessité vitale pour la population de Touba.



