Hôpital de Diamniadio/ Pour manque d’oxigène: 6 décès enregistrés en une nuit L’hôpital pour enfant de Diamniadio fait face à un manque d’oxygène dans les unités de soin intensif. En une seule nuit, six patients de Covid-19 ont perdu la vie.

Un véritable problème, lié à un « manque d’oxygène » est constaté à l’hôpital pour enfant de Diamniadio. Un accompagnant qui a perdu un parent, atteint de Covid 19 après internement à cet hôpital lance un cri de détresse.



Ainsi, il précise que samedi dernier, vers les 19 heures des infirmiers ou hygiénistes sont venus leur signaler un manque d’oxygène. Au même moment les patients intubés se plaignaient de ne pas sentir l’oxygène arrivée. Et souvent, ils informent qu’ils sentaient faiblement l’oxygène », dénonce-t-il sur les ondes de la Rfm.



Et pourtant, informe-t-on, plus de 70 patients de cet hôpital ont besoin d’oxygène. Tandis que d’autres patient ont besoin d’être admis en réanimation. Mais, il a été relevé un disfonctionnement de la salle de réanimation, lié au débit faible d’oxygène », a-t-il regretté.



Suite à ce constat, une série de décès est notée. Au total, six ont été enregistrés cette même nuit ». Conscient des effets ravageurs de la maladie, il emande aux autorités de dire la vérité aux populations.



Ailleurs, l’accompagnant fustige la prise en charge des patients de Covid-19 dans ce centre. C’est inadmissible de voir que dans cet hôpital, il n’y a pas de médecins ni d’infirmiers suffisants. Chaque patient de Covid est admis avec son accompagnant faire tous ses besoins naturels.



Interpellée, la directrice de l’hôpital promet d’apporter des réponses, ce lundi.



