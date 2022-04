Hôpital de Kolda : Abdoulaye Diouf Sarr annonce la livraison du scanner pour le 7 avril prochain Ce jeudi 31 mars 2022, le ministre de la Santé et de l’Action sociale qui présidait, hier, l’atelier de partage et de pré-validation de la nomenclature des actes médicaux, a annoncé que le scanner de l’hôpital de Kolda sera livré le 7 avril prochain.

Rédigé par leral.net le Samedi 2 Avril 2022 à 10:44 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre de l’Agriculture et président du Conseil d’administration dudit hôpital, Moussa Baldé, avait annoncé que le scanner serait reçu en cette fin du mois.



« Actuellement, je peux dire que nous allons le recevoir le 7 avril et j’espère que la direction de l’hôpital a pris toutes les dispositions pour que le local qui doit l’abriter, soit prêt. Cela, pour le bonheur de toutes les populations. Le scanner de 37 barrettes va arriver à Dakar pour être acheminé à Kolda », a-t-il annoncé.











Bes Bi



