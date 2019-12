Hôpital de la paix de Ziguinchor : grève de 48 h pour exiger le recrutement de 28 agents Les travailleurs de l’hôpital de la paix de Ziguinchor ont entamé une grève de 48 heures ce lundi, pour exiger le recrutement de 28 agents encore sous contrat à durée déterminée. Ils ont assuré le service minimum, ce lundi, bloquant plusieurs services et les consultations internes. Selon eux, la direction de l’hôpital a toujours argué ne pas avoir les moyens de recruter ces agents, sauf qu’ils ont appris que 5 agents étaient grassement payés. Certains ayant même touché la somme d’un million de francs, selon leur délégué syndical qui s’est prononcé sur la RFM. Les grévistes ont promis d’alleu au bout de leur mouvement pour avoir gain de cause.

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Décembre 2019 à 14:08



