Hôpital militaire de Ouakam: Un sergent arrêté pour vols de coeurs artificiels et de kits d'hémodialyse Un gros scandale dans les rangs de l'Armée avec ce sergent qui n'avait d'autre préoccupation que de voler des coeurs artificiels et des kits d'hémodialyse, destinés aux malades.

Le sous-officier a été piégé et intercepté en pleine...livraison par des éléments de la Section des Recherches, déguisés en manutentionnaires.



Il détournait les kits achetés par l'Etat pour les malades avant de les réinjecter dans le circuit de commercialisation, informe "Libération".



Tandis que "L'Observateur" précise que son dernier coup était l'équivalent de douze (12) millions de nos francs, non sans préciser que le militaire en était à une rupture de stock.



