Hôpital psychiatrique de Thiaroye: Des malades mentaux congédiés

Au moment où le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, M. Abdoulaye Diouf Sarr déambule dans les rues de Dakar, à la recherche d’électeurs, en direction des Locales de ce 23 janvier, l’Hôpital psychiatrique de Thiaroye est plein à craquer et renvoie les malades mentaux. Depuis la semaine dernière, un malade mental, très agressif, a secoué toute une famille à Diamniadio. Pour éviter le pire, ses membres ont saisi Ansoumana Dione.



Sans tarder, indique "Rewmi", le président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) les a orientés vers la Préfecture de Rufisque, qui leur a établi un certificat d’internement. Et, c’est ce jeudi 20 janvier, vers 18 heures, que le malade mental a été évacué à l’Hôpital psychiatrique de Thiaroye, par les Sapeurs-Pompiers de Rufisque et des éléments de la Gendarmerie de Diamniadio. Malheureusement, il a été renvoyé, faute de place, après avoir reçu, bien sûr, des soins de qualité, au Service d’urgence, alors que l’ASSAMM était déjà disposée à payer ses frais d’hospitalisation.