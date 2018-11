Houle à Saint-Louis: Un vieux de 71 ans meurt après l’effondrement de sa maison

Cliquez-ici pour regarder plus de videos IGFM-La semaine dernière, la houle avait affecté plusieurs maisons à Saint-Louis. Des maisons s’étaient effondrées dont celle d’Abdoulaye Fall, âgé de 71 ans. Le vieux avait été atteint à la tête par des débris et quelques membres de sa famille avaient été eux aussi blessés.

Ils avaient été conduits à l’hôpital régional de Saint-Louis pour des soins.

Le vieil homme avait été stabilisé par les médecins et avait même quitté l’hôpital pour rejoindre son domicile. Malheureusement, il est décédé ce samedi 24 novembre 2018, informent des sources de IGFM.

IGFM



