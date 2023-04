Huawei analyst summit : Lancement de la 20e édition aujourd’hui à Shenzhen

Dans son discours d’ouverture, Sabrina Meng, vice-présidente, présidente tournante et directrice financière de Huawei, a déclaré que la numérisation est un océan bleu pour l’ensemble du secteur. Elle a ajouté que Huawei continuera à investir dans des domaines comme la connectivité, l’informatique, le stockage et le Cloud.



« Notre objectif est de fournir à nos clients une infrastructure numérique dont l’architecture est la plus simple possible et la qualité la plus élevée possible, afin de leur offrir la meilleure expérience qui soit au coût le plus bas possible. Notre objectif est d’aider les organisations à prendre le virage du numérique en quatre étapes : numérisation des opérations, création de plateformes numériques, mise en place d’une intelligence basée sur ces plateformes et la mettre à profit. Le moment est venu de réussir ensemble dans ce nouvel et passionnant avenir numérique_ », a indiqué Mme Meng. Elle a ensuite partagé trois enseignements majeurs tirés de

l’expérience acquise par Huawei en matière de transformation numérique depuis près de 10 ans : « premièrement, la stratégie est essentielle. Par essence, la transformation numérique concerne la planification et les choix stratégiques. Toute transformation digitale réussie doit avant tout être portée par la stratégie et non pas

seulement par la technologie.



«Deuxièmement, les données sont fondamentales, » a-t-elle poursuivi. «Troisièmement, l’intelligence est la finalité. Les données redéfinissent la productivité. La numérisation des opérations et la mise en place de plateformes numériques permettent de trier, de visualiser et d’agréger les données, jetant ainsi les bases d’une transformation numérique complète. L’utilisation de l’intelligence rend les données disponibles à la demande, plus faciles à comprendre et exploitables, ce qui permet à la transformation numérique de passer à la vitesse supérieure».



hou Hong, président de l’institut de recherche stratégique de huawei, a également pris la parole lors de la cérémonie d’ouverture. Il a partagé les hypothèses et les visions de Huawei pour un futur monde intelligent, en expliquant comment Huawei peut transformer l’expérience en connaissances structurées et jeter les bases de l’intelligence.



«Il est essentiel de repenser nos approches des réseaux et de l’informatique à mesure que nous nous dirigeons vers un monde intelligent», a déclaré M. Zhou.

Ces deux discours ont ensuite laissé place à un échange sur le rôle de la productivité numérique dans la numérisation de l’industrie, les défis auxquels les industries sont confrontées dans leur processus de numérisation, les actions recommandées, ainsi que les attentes des industries dans le processus de développement de leur productivité numérique. L’année 2023 marque le 20e anniversaire du Huawei Analyst Summit. Cette année, celui-ci se tient les 19 et 20 avril et comprendra un large éventail de sessions en petits groupes.



Huawei est l’un des principaux fournisseurs mondiaux d’infrastructures de technologies de l’information et de la communication (Tic) et d’appareils intelligents. Grâce à des solutions intégrées dans quatre domaines clés - réseaux de télécommunications, informatique, appareils intelligents et services en Cloud - nous nous engageons à apporter le numérique à chaque personne, chaque foyer et chaque organisation pour un monde intelligent et entièrement connecté.

Adou FAYE

Huawei a donné le coup d’envoi de son 20e Huawei Analyst Summit annuel aujourd’hui à Shenzhen. Selon un communiqué de presse, plus de 1 000 analystes du secteur, analystes financiers, leaders d’opinion et représentants des médias du monde entier participent au Sommet, où ils débattront de l’état du secteur des Tic, notamment des stratégies de développement, des feuilles de route pour la transformation numérique et des tendances futures du secteur.Source : https://www.lejecos.com/Huawei-analyst-summit-Lanc...