Humanitaire: Gabrielle Kane, missionnaire auprès des couches vulnérables Rédigé par leral.net le Mardi 11 Janvier 2022 à 20:25 | | 0 commentaire(s)| La féministe, Gabrielle Kane a offert un important lot d'équipements aux prisons pour femmes de Rufisque et de Liberté 6. La cérémonie de remise de don s'est tenue ce mardi matin à Rufisque.

La jeune féministe, qui n’est pas à sa première « mission » a offert un important lot de matériel à la population carcérale féminine de Rufisque et de Liberté. Il s’agit de 68 Tables d'infirnerie, 12 Chaises Visiteurs, 22 Couchages Complet (Matelas-Draps-Oreillers), 48 Serviettes de Bain, un lot de Brosse à dents et de pâte dentifrice, 12 Tapis de prières et 1200 Paquets de Serviettes Hygiéniques. Voici.





Toute jeune, Gabrielle avait déjà, pris en sainte horreur, l’injustice qu’elle voyait autour d’elle. À cet âge là déjà, elle rêvait de venir en aide aux couches les plus démunies, défavorisées et vulnérables de son pays. Depuis son retour au bercail elle a décidé de s’investir corps et âme pour la réalisation de son rêve. L’action humanitaire fait désormais partie intégrante de son quotidien.



C’est dans cette optique que Gabrielle Kane a créé l’Association d’Appui et de Protection des Femmes Victimes de Violations de leurs droits (APROFEV). Mais le spectre d’intervention de la féministe est beaucoup plus large.



Pour preuve, le montant de ses dons en 2021 s’élève à plus de 87 millions de francs CFA avec 6 dispensaires équipés à Camberene (2), Podor (2), Bambey (1), Matam (1). Elle n’a pas oublié le terroir de ses origines, Dabia dans le Fouta profond qui bénéficie régulièrement de son discret et important appui. Comme elle le fait pour d’autres localités du pays. D’après Pape Abdou Soumaré, Gabrielle est la preuve vivante qu’il n'y a pas d'âge pour s'engager dans l'humanitaire.

















