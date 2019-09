Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Hygiène intime: Des conseils pratiques ! Rédigé par leral.net le Mardi 17 Septembre 2019 à 12:27 | | 0 commentaire(s)| L’hygiène intime est très importante chez la femme. Alors savoir comment s’y prendre pour être bien propre à cet endroit est primordial. Mais il ne faut pas oublier que la flore vaginale contient des bactéries qui la protège et lui permet de s’auto-nettoyer. Donc évitez de vous agresser intimement. Pour avoir une hygiène intime veuillez suivre nos conseils.

A faire :



Il faut laver la zone intime, maximum, deux fois par jour. Avant de s’épiler veuillez nettoyer cet endroit avec un gel intime adapté et une fois fini, désinfectez avec un antiseptique. Le port de sous-vêtements propres est important aussi. Quand vous prenez votre douche prenez soin de vous laver doucement la zone intime et à votre sortie séchez la bien pour diminuer l’humidité. et à chaque fois que vous touchez votre partie intime, lavez vous les mains au préalable.



A éviter :



Pendant votre bain intime, évitez de trop vous frotter, pour ne pas engendrer des irritations. Ne vous lavez pas l’intérieur du v*gin. Ce n’est pas nécessaire parce qu’il s’auto nettoie. Il est important de savoir aussi que trop abuser sur les gels intimes peut provoquer des infections.



Mesdames suivez ces instructions et vous serez débarrasser des impuretés intimes, des irritations ainsi que des infections.



Khadija SENE



