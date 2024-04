ICS : Indorama accusé d’avoir réduit à la misère ses travailleurs journaliers Selon l’alerte lancée sur les réseaux sociaux, à la société des Industries Chimiques du Sénégal-ICS, c’est plus qu’une galère que vivent des travailleurs sénégalais depuis des années : Le groupe Indorama est en effet accusé d’avoir réduit à la misère ses travailleurs journaliers. Post et images à l’appui

Aux ICS, Indorama a non seulement diminué les heures de travail des Journaliers et considérablement réduit leurs revenus mensuels qui étaient déjà indignes d’un travailleur, mais en plus, ces braves gens, dont des vieux qui sont dans cette situation d’emploi précaire depuis des décennies, sont zappés des listes d’embauche.



Ils ont décrété une grève depuis vendredi. Le contrat de concession signé avec l’Etat du Sénégal arrive à terme en septembre prochain, nous dit-on.

