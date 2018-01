INCROYABLE : Cet Ukrainien soulève un cheval et marche avec, impressionnant, regardez

Dmytro Khaladzhi est un Hulk vivant. Il détient de nombreux records tous plus impressionants les uns que les autres. Cet homme tout de muscles est capable de porter des chevaux sur son dos, plier une barre de métal avec sa mâchoire ou résister au poids d’un camion sur son ventre.







Il détient de nombreux records

Cela n’étonnera personne de savoir que Dmytro Khaladzhi travaille dans un cirque, où il réalise des tours de force incroyables. Quand il était petit, il était connu comme le géant de l’Est et sa force n’a fait qu’accroitre en grandissant. Sur sa page Wikipédia, quelque peu douteuse, on parle même de lui comme du détenteur de 63 records validés par le Guinness Book. Si on peut douter de ce palmarès, ce champion a bel et bien participé à l’édition ukrainienne d’Incroyable Talent.







Il a battu un record datant de la Grèce antique

Il possède le record du lever de poids à une main. Ce poids était une pierre de 152 kilos, battant ainsi le record présumé accordé à l’athlète Bybon, dans la Grèce antique. D’autres records concernent des pliages de clous ou de barres métalliques à une main. Mais l’une des images qui reste la plus impressionnante est celle de ce géant qui transporte un cheval sur dos.