Ibou Touré à la barre le 26 juin juin

Déjà condamne dans la procédure de divorce avec son ex-femme Bana Valfroy, l’international sénégalais, Ibou Toure n’est pas encore sorti de l’auberge.



En effet il était encore attrait à la barre le jeudi dernier, pour coups et blessures volontaires sur Baba Valfroy. Heureusement pour le footballeur, que l’affaire a été renvoyée au 26 juin. Les faits remontent à deux ans. Ce soir-là, selon l’accusation, après une dispute dans leur demeure sise à la Cite Gorgui, Ibou Toure aurait roué de coup à son épouse avant de la chasser vers les coups de deux heures du matin. Bana Valfroy avait alors déposé plainte et Ibou Touré avait été convoqué et entendu à la gendarmerie de la Foire. Ce jour-là, il avait même fondu en larmes, quand sa petite fille a fait irruption dans le bureau des enquêteurs.













Les ECHOS