Ibra Diouf Niokhobaye dénonce : « des syndicalistes-affairistes s’accaparent de biens au détriment des travailleurs » Le secrétaire général du CDTS a donné un grand coup de pied dans la fourmilière. Ibra Diouf Niokhobaye veut mettre fin aux pratiques des « syndicalistes affairistes ». Invité de la RFM, il a dénoncé ces syndicalistes, dont certains sont à la tête des syndicats dits les plus représentatifs, d’« entrer dans les institutions pour capter des fonds, voyager et se pavaner avec le président Macky Sall ».

Ibra Diouf Niokhobaye fustige ces syndicalistes qui cherchent à s’ « accaparer de biens au détriment des travailleurs. Aussi, a-t-il martelé, « comme dans la classe politique où il est question de renouvellement, il faut renouveler la classe syndicale. Il faut que les devanciers passent la main ».

