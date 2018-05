Ibrahima Bakhoum sur l’appel de Macky Sall à l’opposition: “Cet appel est, suffisamment, tard pour être pertinent” L’appel de Macky Sall à l’opposition et la société civile pour des concertations sur les accords et la gestion des ressources naturelles, ne vient pas à son heure. C’est du moins, la conviction de Ibrahima Bakhoum.



Le journaliste-formateur soutient dans les colonnes de SourceA que “cet appel aux concertations dans le domaine des ressources naturelles est venu, suffisamment, tard pour être pertinent”. Ce dernier croit ainsi, qu’il n’est pas certain que l’on puisse revenir sur des accords signés, il y a 10 ans. Ce qui l’amène à se poser des question sur l’intérêt de ces concertations. D’autant plus que dit-il, “on ne peut pas demander aux autres de valider, à priori, des actes préalablement posés”.

Ce qui est clair, c’est que, d’ores et déjà, les leaders de l’opposition les plus récalcitrants comme Ousmane Sonko et Abdoul Mbaye, ont refusé cette main-tendue du Chef de l’Etat. Et, pas si certain aussi, que le Parti démocratique Sénégalais (Pds) et les autres franges de l’opposition, acceptent d’aller à la table des négociations.

