Ibrahima Diagne, Dieuwrigne: « Cheikh Béthio n’était pas au courant de sa condamnation »

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Mai 2019 à 11:14 | | 0 commentaire(s)|

Cheikh Béthio Thioune est parti sans jamais savoir qu’il venait d’être condamné dans l’affaire du double meurtre de Médinatoul.



C’est en tout cas ce qu’a dit, Ibrahima Diagne, coordonnateur de la cellule de communication des Thiantacounes et Diewrigne du guide religieux. Dans les colonnes de L’Observateur lu par leral, il dit avoir été au chevet du Cheikh en France. « Cheikh Béthio n’était pas au courant du verdict. Il nous a toujours recommandés de respecter les lois du pays et donner à la justice sa place, de respecter les décisions de la justice. Il a toujours cru en la justice de son pays. Il a toujours déploré les manifestations qui ont suivi son arrestation. Il s’en est toujours remis à Serigne Saliou Mbacké depuis 2012 », dit-il.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos