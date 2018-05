Ibrahima Hamidou Dème: « sous Macky Sall, j’ai une grande déception… »

Dans un entretien accordé au journal l’Observateur, Ibrahima Hamidou Dème a apprécié la gestion du pouvoir de Macky Sall. L’ancien juge dit avoir une grande déception par rapport à la gestion du Président.



« Comme beaucoup de Sénégalais, j’ai une grande déception par rapport aux espoirs qui ont été nourris. A la place d’une gestion sobre et vertueuse des deniers publics, on a vu tout le contraire. En plus, on nous parle de grands projets de Train express régional (TER), de pôle urbain de Diamniadio, alors qu’au même moment, la pauvreté gagne les milieux urbains et le monde rural souffre. Il n’y a même pas 10 jours, le Programme alimentaire mondial a relevé qu’il y avait 750 000 Sénégalais qui étaient menacés de famine.



Ces jours-ci, on nous parle de pénurie d’eau. On doit se poser la question de savoir si le pays ne parvient pas à satisfaire des besoins vitaux, comme l’alimentation, l’eau, la scolarité de ses enfants, comment peut-on donc dire qu’on aspire à l’émergence ? C’est un paradoxe. C’est comme si le pouvoir ne connaissait pas les priorités », lâche l’ancien magistrat.













L’Observateur