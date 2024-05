Ibrahima Sarr, ancien Dg de La Poste: Parcours d'un homme exceptionnel

Monsieur Ibrahima SARR né le 25 février 1941 à Rufisque, y passe tout son cycle primaire avant de rallier Dakar où il va intégrer les cours Sainte Marie de Hann pour le cycle secondaire, jusqu’à l’obtention du bac. La norme aurait pourtant voulu que ce brillant élève empreinte les couloirs de n’importe quelle grande université du monde pour y poursuivre ses études, mais mû par une volonté ferme d’assister ses parents, il se vit dans l’obligation de tourner le dos aux amphithéâtres pour ensuite participer au concours d’inspecteur des postes, lequel jadis était l’un des concours les plus prestigieux, qui regroupait des candidats venus d’horizons divers. Et c’est avec brio qu’il le réussissait, étant l’un des deux seuls à être choisis parmi un millier de prétendants au fameux sésame. Ce qui lui valut de faire la une du journal de l’époque, en tant que plus jeune Inspecteur du Sénégal, alors qu’il n’avait que 25 ans.



Pour autant, il ne s’arrêtera pas là, puisqu’il ira s’inscrire à un autre grand concours, celui d’Administrateur des postes et télécommunications. Une nouvelle étape franchie avec succès et qui sera déterminante pour sa future carrière. Plus tard, il fit son entrée à la grande école des télécommunications de Genève, pour y parfaire ses connaissances. Les portes de LA POSTE lui étant grandement ouvertes, il prit fonction dans cet établissement d’abord comme chef de service, avant de gravir tous les échelons qui le mèneront à la plus haute station qui est celle de DG.



Ceci sonnait comme le début d’une belle épopée pour cet illustre homme rompu à la tâche et dont les valeurs bien intrinsèques se conjuguaient parfaitement avec les hautes responsabilités qui l’attendaient.

Une fois Monsieur Ibrahima SARR nommé Directeur Général de LA POSTE, il mit toutes ses compétences à contribution pour hisser à un niveau jamais égalé, ce géant qui était déjà sur les genoux, parce qu’en grande difficulté financière. Ce grand Monsieur en prenant les rênes, faisait passer cette entité d’entreprise publique, alors plus connue sous le nom de OPCE (Office des Postes et des Caisses d’Epargne) à société nationale (SN La Poste), devenue donc un organisme public jouissant d’une plus grande autonomie de gestion dans l’exercice de sa mission.

Notre cher DG à travers ce bel exploit, venait de rendre à l’Etat du Sénégal, ce qui lui revenait de droit en terme de pouvoir d’action.

C’est que le président d’alors, avec son flair qui ne le trompait que très rarement, savait que Monsieur Ibrahima SARR ce postier émérite, expert dans son domaine, celui des télécoms, avec son impressionnant background, était le seul à pouvoir relever le défi. Et il l’a fait MACHA’ALLAH, dépassant même les attentes du Chef de l’Etat, qui lui renouvelait toujours sa confiance. LA POSTE était devenue un véritable fleuron sous son magistère, avec comme couleurs emblématiques le bleu et le blanc, magnifique duo de couleurs rappelant celles de la JA de Dakar, son équipe de prédilection.



Monsieur SARR allait dès lors, multiplier les récompenses à la tête de cette Institution à qui il redonnait tout son lustre. Fait remarquable, c’est après seulement une année d’exercice, qu’il reçut l’oscar le consacrant meilleur manager de l’année et la cérémonie eut lieu à Paris, devant un parterre de personnalités. Deux ans après, ce titre qui ne le lâchera pas, lui sera décerné à deux autres reprises et de manière consécutive.



Son travail acharné le plaçait toujours en haut du classement. Monsieur Ibrahima SARR, grand commis de l’Etat, dirigeait LA POSTE de main de maître alliant dextérité et humanisme avec en pointe, une connaissance sans faille des métiers de la poste. Il va sans dire que le Dirigeant hors pair, avait cette maîtrise de l’outil postal. La structure dont il avait pour mission de conduire les destinées, n’avait plus de secret pour lui. Il la connaissait si bien, pour y avoir fait toutes ses humanités, lui vouant un amour viscéral et LA POSTE le lui rend bien et surtout promet de lui rester fidèle. En atteste finalement ses couleurs qui portent sa belle signature et c’est là comme un signe de reconnaissance.



LA POSTE sous Ibrahima SARR respirait financièrement, ce qui profitait grandement au personnel qu’il traitait avec déférence, parce qu’il avait compris que ses administrés étaient la ressource clé, sans laquelle on ne peut arriver à de grandes réalisations. C’est dire que tout était mis en œuvre pour maximiser le capital humain. Sa finesse d’esprit l’emmenait toujours à être proche d’eux, les considérant non pas comme de simples agents, mais comme des associés à part entière avec qui il fallait tisser de véritables liens professionnels basés sur la confiance et il ne lésinait sur aucun moyen pour préserver leurs intérêts à tout égard, tout en les valorisant, les mettant surtout dans d’excellentes conditions de travail. D’où sa réussite en tant que Manager avec l’aide de DIEU.



Monsieur SARR…, il faut dire que celui - là rassemblait en lui, tout ce qu’un être a de plus beau. Parce qu’en plus d’être cet Administrateur qu’on ne se lasse pas d’admirer pour ses vertus cardinales, il était aussi un fervent Musulman MACHA’ALLAH. Faisant partie de la grande famille de la Tijaniyyah, ce grand disciple de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, prit le Wird Tijiane, alors qu’il n’avait que 16 ans MACHA’ALLAH et des mains de Serigne Babacar SY RDA, grand ami de son père, juste avant que l’érudit n’aille à la rencontre de SON SEIGNEUR. La Zawiyah Seyddil Hajj Malick SY dont il était un fidèle, l’accueillait tous les vendredis. Et je me rappelle que c’est toujours pressé qu’il s’y rendait pour le fameux Hadratoul Jumua’a, ne voyant que son Cheikh et rien d’autres et qui dit Cheikhouna Ahmada Tijiani, dit Le Prophète Mouhamed Rassoullallah Sallallahou Aleyhi Wa SALAM. Et c’est sur ces mêmes lieux… saints, qu’il fit sa dernière tournée, alors qu’il recevait les prières de L’Imam venu se recueillir sur sa dépouille, placée là, juste à l’entrée de la mosquée.





Pour la dernière fois, Ibrahima SARR revisitait cet endroit qui regorge de spiritualité et pour la dernière fois, accompagné d’un long cortège silencieux, il revoyait la belle façade de la Poste, passant devant, avant de rejoindre sa demeure de Yoff.



Et LA POSTE drapée de son bleu et blanc, s’inclinant devant le cortège, comme pour dire merci à ce Monsieur qui a su lui donner toutes ses marques.



Aujourd’hui encore LA POSTE du Sénégal te pleure, parce que tu auras été pour elle un grand serviteur, l’aimant sincèrement et ayant pour elle de grandes ambitions, que seul un visionnaire pouvait rêver pour elle.

LA POSTE, tu l’as portée sans relâche et la voilà devenue orpheline.



Pour ma part, je te tiens en haute estime. Tu étais un père exemplaire, un homme juste, un homme bon, un homme loyal. Et quand c’est un tel homme qui nous quitte, il devient normal que ce soit toute « La Zawiyah » qui fasse le déplacement chez lui, pour lui rendre un dernier hommage. Hommage bien mérité après avoir été utile à sa communauté.



Au revoir Talibé Cheikh



NB: À travers ce texte Mlle Fatou Bintou Sarr, agent au niveau de la Direction des Ressources Humaines de LAS (Aeroport international Blaise Diagne), rend un vibrant hommage à son papa feu Ibrahima Sarr ancien Directeur Général de la Poste. Ce 23 mai marque la triste date anniversaire de son rappel à Dieu