Ibrahima Souka Ndella Diouf DRH Santé "soigne" les doctorants: "oui, je suis sec et âcre si..." Ibrahima Souka Ndella Diouf DRH, mis au-devant de la scène par l’affaire des médecins doctorants, est monté au créneau pour dire ses vérités et dit assumer ses positions qui n’arrangent certains tapis dans le ministère, dans un entretien avec Source A.

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Juillet 2020 à 07:59 | | 0 commentaire(s)|

« J’ai dit que les médecins-doctorants n’avaient pas de relation de travail avec moi et qu’ils ne pouvaient en avoir, parce qu’ils ne pouvaient pas me donner une copie de leur doctorat, qui est une pièce justificative pour moi. Il y a eu des initiatives qui étaient prises et que j’ignorais, alors que je suis le DRH.



On aurait dû me consulter au moins. Il est indéniable que des gens veulent me nuire. Ma position de DRH gène quelques-uns. Peut-être qu’ils voulaient quelqu’un autre à ma place.

Quand on me sollicite et que je ne peux accéder à la demande je dis non. Si c’est cela qu’ils appellent sec ou acre, je suis acre alors », a-t-il balancé.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos