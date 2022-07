Ibrahima Sy BBY: "J'attends le retour de Macky Sall pour me suicider et je vais..." Le président du mouvement révolution verte, Ibrahima Sy, par ailleurs membre de la conférence des leaders de BBY, entend mettre un terme à sa vie. Dans un entretien qu’il a accordé à Dakaractu, ce 4 juillet, il est longuement revenu sur ses motivations.

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Juillet 2022 à 21:32 | | 1 commentaire(s)|

« J’ai fait 10 ans de sacrifice en déboursant mes propres fonds avec l’aide de partenaires, mais je me suis ruiné à cause de l’agence en charge de la grande muraille verte qui me doit 7 millions FCFA. Cela fait 10 ans que je chemine avec BBY sans que je n’y trouve mon compte» , a-t-il expliqué.



Selon lui, sur accord de l’institution, il a eu à produire dans sa pépinière 10 000 pieds d’arbre pour le compte de celle-ci, mais jusqu’ici, il court derrière l’agence et pointe du doigt l’ancien directeur de l’agence, Ali Haïdar. L’homme qui soutient n’avoir plus goût à la vie à cause de ses dettes, entend rédiger deux (2) lettres adressées au Chef de l’État et à sa famille avant de passer au suicide.



« J’expliquerai tout dans les lettres pour que nul n’en ignore. J’irai avec mes deux (2) enfants lorsque je passerai à l’acte (…) le président Macky Sall me retrouvera à l’aéroport à son retour et mon message passera », a-t-il déclaré.



Ibrahima Sy a laissé également entendre qu’il dévoilera les noms de tous les responsables impliqués dans l’acte suicidaire qu’il entend poser...

