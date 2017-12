Ibrahima Yagou Ndiaye crée L2M: Un ancien membre de l'Ofnac défie Macky Sall

Qui est-ce qui a pu décider, Ibrahima Yagou Ndiaye à se lancer en politique ? Si on ignore encore tout des motivations profondes qui ont amené, l'ambassadeur Ibrahima Yagou Ndiaye à mettre sur pied un parti politique pour aller défier l'actuel chef de l'Etat, on est sûr d'une chose, c'est que la formation politique sera lancée dans les jours à venir, en grandes pompes.



"L2M", c'est le nom que portera le futur parti politique de l'ancien ambassadeur du Sénégal au Maroc. Selon nos sources au courant des derniers réglages, avant le lancement de "L2M", cette formation politique en gestation, va résolument se situer dans l'opposition . En clair, ses initiateurs avec à leur tête, Ibrahima Yagou Ndiaye, veulent faire face à Macky Sall.



Ibrahima Yagou Ndiaye qui est le leader de "L2M", est un haut fonctionnaire blanchi sous le harnais de l’administration sénégalaise. Il a été ambassadeur du Sénégal au pays de Mohamed VI, avant d'occuper le poste stratégique de secrétaire général du ministère des Affaires étrangères du temps de Me Madické Niang. Plus récemment, Ibrahima Yagou Ndiaye a été membre de l'Office national de lutte contre la corruption (Ofnac) pendant trois années. Au terme des trois ans, son mandat n'a pas été renouvelé. Pourquoi ? C'est mystère et boule de gomme sur les raisons de son départ de l'Ofnac.



Au regard de son nouvel engagement politique, certains n'hésitent pas à y voir une certaine frustration liée à sa mise à l'écart de ses fonctions à l'Ofnac.