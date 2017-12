Idrissa Diop : "A chaque fois que l’on critique Youssou Ndour, j’ai un pincement au cœur"

Dans un entretien accorde au journal « L’Observateur » de ce mardi, Idrissa Diop a surfé à cœur ouvert sur plusieurs sujets ayant trait à la musique sénégalaise. Il a notamment montré sa fierté pour la nouvelle génération, même s’il «constate quelques manquements » à corriger.



«La jeune génération m’émeut franchement. Quand je regarde Pape Diouf, Abdou Guitté Seck, Wally Seck, Momo Dieng, je vois qu’ils font beaucoup d’efforts dans leurs recherches. L’essentiel est là, il y a juste quelque erreurs à rectifier pour rendre leur musique beaucoup plus crédible », se réjouit, l’interprète de « Fly on ».



« Pa Boy » comme l’appelle ses intimes, a aussi lancé un message au détracteurs de son compère Youssou Ndour, qu’il considère comme un grand homme. « La critique est aisée et l’action est difficile. Youssou Ndour doit être célébré tous les jours. J’ai un pincement au cœur, quand j’entends les gens dirent du mal de lui. Il ne mérite pas ça. J’ai envie de lui dire, merci d’exister, tout simplement », a-t-il dit à celui qu’il appelle fièrement, son frère.



Idrissa Diop ne s’arrête pas là, il a aussi magnifié le geste de Youssou, quand il a offert la somme de 75 millions à la mutuelle de santé des artistes qu’il a gagnée après avoir reçu le prix le Preamium Imperal au Japon. Il déclare à ce sujet : « il faut vraiment être généreux pour avoir cet esprit-là…je sais en partie, ce qui a motivé son geste. Il a été touche par le sort de ses confrères. C’est énorme ce qu’il a fait ».









Ndèye R. Thiane (stagiaire)