Idrissa Seck : «Pourquoi je n’ai pas fait de sorties ces derniers temps »

Le leader du parti Rewmi sort enfin de son mutisme. Idrissa Seck a fait une brève apparition dans une courte vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Elle est prise par un de ses proches, du nom de Assane, venu de Thiès pour lui rendre visite dans sa résidence de Dakar sise au quartier Point E. Dans la vidéo, l’ancien édile de la capitale du Rail s’explique sur son long silence.



« J’ai dit à Assane que je sais que les Sénégalais me réclament, mais que je vous demande de rester calmes et sereins. C’est vrai, ça fait longtemps que je n’ai pas fait de sorties. Mais, quand on est un homme de parole, on ne peut pas la prendre à tout-va. Il faut attendre l’heure H pour le faire », déclare l’ancien Premier ministre de Me Abdoulaye Wade.