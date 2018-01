Idrissa Seck : "Serigne Mountakha Mbacké est un père pour moi et ça ne date pas d’aujourdhui"

A l’instar de plus sieurs responsables et leaders de partis politiques, Idrissa Seck a effectué le déplacement hier à Touba, pour présenter ses condoléances au nouveau Khalife, suite à la disparition de son prédécesseur, Serigne Sidy Mokhtar Mbacké. Une occasion que le leader du Rewmi a mise à profit pour exprimer la qualité de ses relatons avec le défunt.



« Ce que je retiens de lui, c’était sa piété extraordinaire, sa générosité, sa clairvoyance et la qualité exceptionnelle de toutes les séances que j’ai eues avec lui, qui ont été des occasions de leçons de vie », a confié le leader de Rewmi à la presse. Le président du Conseil départemental de Thiès a révélé avoir fait allégeance au nouveau khalife qu’il considère comme un père, avec qui il entretenait d’excellentes relations.



« Je voudrais prier pour que le nouveau Khalife général des mourides, ait un khalifat long et fructueux et qu’il passe ce Khalifa en excellente santé et pendant très longtemps, pour apporter sa contribution exceptionnelle à l’œuvre de Serigne Touba. Au-delà d’être un marabout pour moi, Serigne Mountakha Mbacké est un père et ça ne date pas d’aujourdhui », a affirmé M. Seck.

