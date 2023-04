Idrissa Seck à Macky Sall : "A ta regrettée et vaillante maman, Coumba TIMBO (Paix et Miséricorde d’Allah sur elle), que tu as bien travaillé. Monsieur le Président de la République,



Je vous présente ma démission de la fonction de Président du Conseil économique, social et environnemental (CESE). Je tiens à remercier Dieu pour les bienfaits que nous avons pu offrir aux populations sénégalaises et africaines en combinant nos forces.



Je suis également reconnaissant d'avoir pu observer votre conduite admirable dans la direction de notre pays et de notre continent. Bien que certains de mes adversaires politiques aient tenté de ridiculiser ma critique passée de votre vision limitée à Diamniadio, les nombreuses réalisations que vous avez accomplies ont prouvé le contraire.

Rédigé par leral.net le Lundi 24 Avril 2023

Je demande à ces détracteurs d'écouter les populations du Fouta, du Sine Saloum, du Cayor, du Diambour, du Baol, etc., qui ont pu étancher leur soif grâce aux forages du PUDC, etc. Je leur demande également de prendre l'autoroute Ila Touba et celle allant vers Kaolack, de traverser les ponts sur le fleuve Gambie, le fleuve Casamance, le fleuve Sénégal ainsi que ceux interconnectant plusieurs territoires jadis enclavés. Alors, ils ne pourront que me laisser dire "à ta regrettée et vaillante maman, Coumba TIMBO (Paix et Miséricorde d’Allah sur elle), que tu as bien travaillé."



Cependant, il est important de rappeler que même si le bilan est solide, aucune œuvre humaine ne peut être parfaite.



Je suis convaincu que vous resterez à la tête du pays aussi longtemps qu'Allah vous accordera, tandis que je retournerai à la fonction de Chef de l'Opposition. Nous continuerons chacun à notre place, de contribuer au rayonnement de notre pays en Afrique et dans le monde, de veiller à ce que sa démocratie, sa stabilité et sa légendaire téranga ne soient compromises par le populisme ou quelque extrémisme que ce soit.



Je prie le Seigneur des Mondes de préserver le Sénégal, l'Afrique et le Monde, des terribles menaces liées, entre autres, au changement climatique et aux nouvelles technologies qui, malheureusement, ruinent les âmes d'une jeunesse insuffisamment préparée au monde d'aujourd'hui et de demain.



Veuillez accepter, Monsieur le Président de la République et cher frère, mes salutations distinguées, appuyées par mes prières ferventes pour votre succès.



Idrissa SECK

