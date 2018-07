Idrissa Seck et REWMI dénoncent l'accord de pêche signé avec la Mauritanie

Le Secrétariat National de REWMI dénonce vigoureusement l'accord de pêche signé avec la Mauritanie, pour son caractère déséquilibré et indigne d'un pays souverain et conscient des préoccupations de ses populations.



Comme le Président Idrissa Seck l'avait dénoncé lors de sa visite au chevet des pêcheurs de Guet-Ndar à Saint-Louis, cette précipitation et cette soumission totale illustrent, une fois de plus, l’absence de vision du Président Macky Sall, ses piètres talents de négociateur et son incapacité à protéger les intérêts de notre cher pays.



Tirant les enseignements des accords récents signés dans des secteurs stratégiques tels que le pétrole et le gaz, REWMI met, de nouveau, en garde le Président Macky SALL contre cette dangereuse propension qu’il a d’ailleurs fini d’ériger en ligne de conduite, caractérisée notamment par «la politique du fait accompli» et l’absence de concertation préalable avec les parties prenantes nationales.



REWMI appelle notre Parlement au sursaut pour ne pas ratifier cet accord inique, négocié sans prise en compte des avis et des besoins des pêcheurs et de leurs syndicats et qui risque d’hypothéquer dangereusement un secteur-clé de notre économie et l’avenir de générations entières de jeunes sénégalais qui n’aspirent qu’à vivre dignement dans leur propre pays.



Fait à Dakar le 05 juillet 2018



Le Secrétariat National

