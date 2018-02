Idrissa Seck revient à la charge: "Monsieur le président de la République ne fuyez pas le débat..." Idrissa Seck n’est pas satisfait de la réponse du Chef de l’Etat, Macky Sall suite à sa correspondance demandant à ce dernier de publier le contenu de l’accord sur l’exploitation du gaz signé récemment entre la Mauritanie et le Sénégal à Nouachott. Il est revenu à la charge à travers cette lettre (ci-dessous), en demandant au président de la République de ne pas fuir « le débat sur cette question qui engage le présent et l'avenir de tous les Sénégalais ».

Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Février 2018 à 08:26 | | 2 commentaire(s)|

Monsieur le Président de la République, ne fuyez surtout pas le débat sur cette question qui engage le présent et l'avenir de tous les Sénégalais.



Ce que je vous demande, c'est de publier le contenu de l'Accord que vous avez déjà signé dans le secret.



Ce que vous décrivez est le processus "normal" d'approbation des accords internationaux prévu par notre Constitution.



Merci aussi de ne pas occulter la question Petrotim .



Respectueuse considération.



Idrissa Seck, Président de Rewmi

