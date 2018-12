Idrissa Seck sur Sidy Lamine Niasse : «C’est une grosse perte pour le Sénégal et la Oumah islamique »

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Décembre 2018 à 14:09 | | 0 commentaire(s)|

Le rappel à Dieu de Sidy Lamine Niass touche, profondément, le président du parti Rewmi, Idrissa Seck. «C’est une grosse perte pour le Sénégal et la Oumah islamique », a-t-il notamment réagi sur les ondes de la Rfm.

«Le Sénégal perd une grande personnalité. Ce que je retiens de Sidy Lamine Niass, c’est son expérience dans le domaine de la presse. Il était un homme de conviction. Il fait partie des grands pionniers de la pluralité et de la liberté de la presse faisant de lui un grand défenseur de la démocratie au Sénégal », témoigne-t-il. Avant de présenter ses “sincères condoléances à la famille du défunt”.

Actusen.sn



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos