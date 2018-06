Idy félicite les Lions et appelle à faire bloc pour d'autres victoires

Je félicite chaleureusement notre équipe nationale qui entame cette prestigieuse compétition par une éclatante victoire sonnant comme la libération de tout un continent, saluée à travers l’Afrique et sa diaspora.



En cette heureuse occasion, j’adresse mes félicitations à tous nos compatriotes que j’appelle à faire bloc derrière nos Lions vers d’autres victoires; celles de notre jeunesse qui sait, à chaque fois que le devoir l’y appelle, briller, dans l’esprit de conquête et de challenge, pour honorer son pays et l’Afrique.



Idrissa Seck



Ancien Premier Ministre du Sénégal

