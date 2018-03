Il est condamné à un an pour avoir usé de « Yamba » pour...satisfaire sa femme Le tribunal des flagrants de Diourbel a condamné à un an ferme Yerim Kane pour offre et cession de chanvre indien. Le prévenu s’est écroulé à la barre et a pleuré toutes les larmes de son corps sur le sort de ses trois enfants après la lecture du délibéré.

Rédigé par leral.net le Samedi 3 Mars 2018 à 10:15

Il s’attendait à une condamnation, mais pas une si lourde peine. Un an de prison ferme, c’est la peine dont Yerim Kane a écopé. Marié, âgé de 71 ans et père de trois enfants, le sieur Yerim Kane, espérait écoper de moins que ça, pour avoir commis le délit de détention de chanvre indien. Lors de son interpellation, le sieur Yerim Kane avait par devers lui du chanvre indien d’une valeur de 15 mille Fcfa.



Appelé à la barre, haut perché sur son mètre quatre-vingt-dix (1,90m), teint noir, cheveux crépus poivre sel, Yerim Kane détenait par devers lui du chanvre indien destiné à sa consommation personnelle. Il prétend qu’il ignorait détenir une telle quantité. Yerim Kane n’a pas manqué de révéler qu’il est un vieux routier et qu’il consomme du chanvre indien depuis 1972.



Il soutient aussi que chaque matin, il fume un cornet de chanvre indien et la nuit, avant d’aller se coucher. Il grille trois joints. Ce qui lui permet d’avoir assez d’énergie pour satisfaire son épouse au lit. Le sieur Yerim Kane reconnaît les faits qu’on lui reproche, même s’il est conscient de la gravité de ces faits. Par conséquent, le tribunal a rendu son verdict et l’a condamné à une année d’emprisonnement ferme.



Les dés etant jetés, et c’est au moment où l’on s’y attendait le moins que le sieur Yerim Kane a eu la surprise de sa vie avec une telle peine. Il constate que « le monde s’effondre » autour de lui et que ses « bouts de bois de Dieu » seront privés de leur pater. « Mes trois enfants ne sont pas encore majeur, comment faire maintenant avec ma famille ? », s’interroge Yerim Kane, tout en s’écroulant par terre, tout en pleurs.











L’Observateur

