Il n’y aura pas de Conseil des ministres, ce mercredi

Il y a des Directeurs généraux et autres présidents de Conseil d’administration qui vont pousser un grand ouf de soulagement. Il semble que cette semaine, il n’y aura pas de réunion de Conseil des ministres. A moins qu’il ne convoque son gouvernement à son retour, informe "Rewmi".



Ce qui est sûr, c’est que Macky Sall quitte Ndakaaru sur invitation de son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune, pour assister au 31e Sommet de la Ligue Arabe, prévu les 1er et 2 novembre 2022.



Le chef de l’Etat présidera également sur place à Alger, une réunion virtuelle du Bureau de l’Union préparatoire de la Conférence des États Parties à la 27e session de la Conférence des États Parties à la Convention-Cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques (COP 27) et au prochain Sommet États-Unis d’Amérique-Afrique.