Il n'y aura pas de parrainage pour les prochaines élections locales!

Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Août 2020 à 10:33 | | 0 commentaire(s)|

Il n’y aura pas de parrainage pour les candidats aux prochaines élections locales. C’est l’un des points d’accords entérinés par les acteurs à la Commission politique du dialogue national (Cpdn). La nouvelle figure même dans le rapport spécial qui sera transmis au président de la République, informe LeQuotidien. Question majeure du dialogue politique, ce point a longtemps divisé les parties prenantes. Le Comité de facilitation mis sur pied après la suspension des travaux en mars dernier y a travaillé jusqu’à aboutir à ce consensus.



Jusqu’ici réfractaire à la suppression du parrainage, la majorité a officialisé son accord hier lors de la réunion de reprise à l’hôtel Ngor Diarama. «Pour savoir si lors de la prochaine élection présidentielle il y aura le parrainage, il faut attendre l’évaluation du processus électoral qui va formuler des propositions. Mais pour les Locales, il n’y aura pas de parrainage. Nous sommes tous tombés d’accord sur ce point», a confirmé Cheikh Sarr, un des plénipotentiaires de la majorité, joint par téléphone. Les acteurs politiques s’accordent finalement sur ce point, une des questions les plus décriées lors de l’élection présidentielle du 24 février 2019. «C’est une proposition des non-alignés qui avait l’accord de tout le monde sauf celle de la majorité. Finalement, leur représentant a dit hier qu’il était d’accord. C’est une bonne chose pour aller à des élections locales apaisées», s’est réjoui Babacar Ndir, un des représentants des non-alignés.



Ce consensus va dans la même direction que l’Union européenne qui, après la Présidentielle de 2019, avait appelé à la suppression du parrainage pour les prochaines élections locales prévues au plus tard le 28 mars 2021. Par ailleurs, c’est une course contre la montre à laquelle s’est engagée la Cpdn. Conformément à la volonté du président de la République qui veut un rapport spécial sur le dialogue politique au plus tard le 31 août, les acteurs ont amendé hier le projet de rapport de 14 pages dressé par le secrétariat.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos