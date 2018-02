Il profite de la cérémonie religieuse pour satisfaire son désir sexuel…

La mineure de 12 ans, D. Thiam a affirmé que son bourreau, M. F. Touré a abusé d’elle à plusieurs reprises. Et que leur première fois remontait à la période du Magal de Touba 2017.



D’après la fille, lors du mois de Safar, le grand frère de son violeur avait organisé une cérémonie religieuse. C’est pendant cette manifestation, et précisément, à l’appel de la prière de Geewe(soir), que son bourreau l’a entraînée dans une chambre qui se trouve à leur domicile. Et c’est par la suite, qu’il a abusé d’elle.



« Il m’a demandé d’enlever mon pantalon mais j’ai refusé. Et face à ce refus, il m’a jetée sur le lit. A chaque fois que je criais, il mettait sa main sur ma bouche pour m’empêcher d’avertir le voisinage », a déclaré la gamine.



Sa mère, ayant remarqué dans les toilettes que le vagin de la petite présentait un aspect anormal, l’a pressée de questions. Elle a fini par avouer en indexant M. F. Touré, en précisant qu’il a abusé d’elle à plusieurs reprises.



Acheminé chez le gynéco, ce dernier a affirmé à sa mère, qu’effectivement, la fille avait eu à entretenir plusieurs rapports sexuels récents.



Toutefois, M. F. Touré, âgé de 29 ans et élève coranique, a dabord nié les faits en bloc en disant ne pas connaitre la fille, informe Vox Populi. Pressé de questions, il finit par avouer qu’il connaissait la fille parce qu’elle venait se soigner auprès de son grand frère, et il s’en arrête là.



L’affaire sera jugée le 6 mars prochain.