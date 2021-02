Il réclame 50 000 FCfa et 20 litres d’essence pour conduire une dépouille au cimetière et s'enfuit...

Les escrocs n’ont pas de vergogne. Ismaël Amar en est la preuve parfaite. Ayant eu écho du décès de la femme de Saliou Thiaw, il s’est rapproché de ce dernier à la morgue de l’hôpital Aristide Le Dantec, pour lui proposer ses services afin de conduire la dépouille au cimetière pour les besoins de l’enterrement.



Pour le transport de la dépouille, le mis en cause a réclamé 50 000 francs. Après la remise de cette somme et 20 litres d’essence, il a disparu dans la nature. C’est le jour du procès de l’ex-ministre Aminata Lô que Saliou Thiaw a aperçu son bourreau aux environs du Tribunal, avant de le suivre jusqu’aux environs du supermarché Auchan pour le conduire à la police.



Attrait devant la barre hier, indique "L'As", Ismaël Amar, âgé de 24 ans, a reconnu les faits. Il justifie son acte par l’intervention médicale qu’il doit subir, alors qu’il n’a pas suffisamment de moyens. L’avocat de la défense, Me Iba Mar Diop a réclamé 500 000 francs Cfa. Mais le prévenu a été condamné à 3 mois de prison ferme, pour escroquerie et une amende de 200 000 francs Cfa.