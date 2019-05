Il retourne en prison le lendemain de sa libération, pour les mêmes faits

Pécheur et père de 6 enfants, Alioune Badara Fall retourne en prison le lendemain de sa libération, pour les mêmes faits.

Selon l’observateur qui donne l’information, le sieur Faye a été arrêté avec 34 cornets de chanvre indien. Une perquisition à son domicile a permis de découvrir 13 plaquettes de chanvre et une somme de 25.000 Fcfa.

Pour justifier son acte, il a confié aux enquêteurs qu’il voulait se rendre à Dakar et que son colocataire lui a suggéré de vendre la drogue.



Il était remis en liberté après avoir purgé une peine de deux ans de prison à la maison d’arrêt et correctionnel de Mbour pour trafic de drogue.